Z-патриоты являются истинными русофобами 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

31.03.2025, 10:50

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Их откровенно презирает даже путинский режим.

Перфоманс Акима Апачева (по паспорту Гасанов) в многострадальной Судже отлично характеризует Z-патриотов.

Маргинальная публика, способная лишь разрушать и приносить окружающим страдания.

Смысл жизни истинного Z-патриота был сформулирован ныне покойным Владленом Татарским (по паспорту Максим Фомин): «всех убьём, всех ограбим, всё будет как мы любим».

Они постоянно твердят о своей любви к России и русским, но на самом деле являются истинными русофобами.

Окажись они у власти — матерными надписями было бы исписано здание Кремля, а всё мужское население моментально отправлено на убой во имя захвата очередного клочка земли.

Их откровенно презирает даже путинский режим, считая полезными болванчиками.

После завершения «НеВойны» все «рассерженные патриоты» будут зачищены. Лишнего шума от них много, а толку ноль.

Причём Z-патриоты настолько глупы, что не способны подстраиваться под меняющуюся реальность, до сих пор пребывая в угаре 2022 года.

Пацаны собирались формировать смыслы и создавать новую культуру, но не получилось, не фартануло.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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