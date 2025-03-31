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Во время матча НБА произошла массовая драка 

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  • 31.03.2025, 11:05
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Во время матча НБА произошла массовая драка 

Пятерых игроков и двух тренеров удалили.

Пятерых игроков и двух тренеров удалили после драки, возникшей во второй четверти матча между «Миннесотой» и «Детройтом» (123:104), пишет «Трибуна».

«Пистонс» потеряли главного тренера Джей Би Бикерстаффа, центрового Айзея Стюарта, форварда Рона Холланда и защитника Маркуса Сессера.

В составе «Миннесоты» удалили форварда Наза Рида, защитника Донте Дивинченцо и помощника главного тренера Пабло Приджиони.

Стычка началась за 8:36 до конца второй четверти. Всего в этом матче было 12 технических фолов – больше всего в игре НБА с 23 марта 2005 года.

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