Во время матча НБА произошла массовая драка 1 31.03.2025, 11:05

2,008

Пятерых игроков и двух тренеров удалили.

Пятерых игроков и двух тренеров удалили после драки, возникшей во второй четверти матча между «Миннесотой» и «Детройтом» (123:104), пишет «Трибуна».

«Пистонс» потеряли главного тренера Джей Би Бикерстаффа, центрового Айзея Стюарта, форварда Рона Холланда и защитника Маркуса Сессера.

В составе «Миннесоты» удалили форварда Наза Рида, защитника Донте Дивинченцо и помощника главного тренера Пабло Приджиони.

Стычка началась за 8:36 до конца второй четверти. Всего в этом матче было 12 технических фолов – больше всего в игре НБА с 23 марта 2005 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com