Настоящее столкновение лбами впереди 3 Карина Кокрэлл-Ферре

31.03.2025, 11:12

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Путину придется отползти, плача в жилетку Китаю.

Почему и зачем Путин вторгся со своей войной в Украину? Правильно, чтобы ее завоевать и присвоить в том или ином качестве — по белорусско-грузинскому сценарию или по крымскому, все равно, но сделать СВОЕЙ территорией. Покоренным и лояльным «однимнародом», под полным политическим контролем, с бесконтрольным грабежом недр своими компаниями, то есть в полном своем владении и короной «киевского князя»).

Приходит Трамп и обещает «мир в Украине», имея об этом не более понятия, чем о строительстве отелей на Марсе.

Смеет что-то там обещать в его, Путина, войне, которая пока не выполнила и четверти задач, из-за которыx была им начата! Никакого мира он не хочет, потому что это война уже экзистенциальная лично для него, а такие войны воюют до последнего контрактника на костылях, последнего рубля и последней бочки нефти.

И сейчас отвлечемся от всех моральных соображений справедливости, потому что их в этой «сделке» нет и в помине, однако нельзя сказать, что Трампом движет только материальное: нет, он хочет мега-мага власти над миром и всемирной славы.

И делает Украине мародерское предложение по поводу ее полезных ископаемых, что, по сути, означает, вступление в собственность Украиной американскими компаниями.

И что в итоге, если этот план будет осуществлен даже в минимальной степени?

Украиной завладевают США.

То есть, Украину «забирает» ненавистная Америка, против которой народ РФ воюет перед телевизором два десятилетия. Такую великую победу русского оружия надо будет как-то объяснять…

Что же это? Что же в результате? А РЕЗУЛЬТАТОМ его, Путина колониальной войны, в которой он положил (и продолжает класть) около миллиона своего невосполняемого демографически народа, потерял рынки, растратил все много лет собираемые арсеналы советского военного железа, развалил даже богатейшее свое достояние — Газпром и вверг страну в бесконечную мясорубку, получается то, что владения и инвестиционные интересы США начинают проходить… недалеко от Воронежа, Курска и Белгорода. И вот американские компании приходят, готов ли Путин бросить им вызов, то есть, вызов США? Да, конечно, можно получить какую-то там долю в концессиях, но вернемся в начало поста и сравним этот жалкий результат с путинскими ЦЕЛЯМИ войны!

К тому же, стервятники часто дерутся за добычу, но тут силы несопоставимы.

Значит, придется отползти, плача в жилетку Китаю.

А ведь власть в США пока сменяема, и политический ландшафт, следовательно, очень даже сменяем. И получается, что, в результате этой войны (оставим на мгновение соображения справедливости и морали и посмотрим на вещи с путинской точки зрения), в Украине Путин не сможет ничего, не спросясь американцев…

Предложение Трампа Украине, конечно, невыполнимое, несправедливое и мародерское, но если посмотреть на него путинскими глазами, это де-факто катастрофа, как ни улыбайся на публику.

И настоящее столкновение лбами у Трампа с Путиным впереди.

Я совершенно не пытаюсь оправдать или обосновать мародерство.

Я всегда смотрю на все явления с разных точек зрения, имея свою.

Карина Кокрэлл-Ферре, «Фейсбук»

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