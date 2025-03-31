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Цены перестали слушаться Лукашенко

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  • 31.03.2025, 11:16
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Цены перестали слушаться Лукашенко

В Беларуси разгоняется инфляция.

Апрель приносит белорусам новые изменения. Среди них – рост лимита по европротоколу, базовый мобильный тариф и некоторые другие нововведения. А вот обещанной властями формулы справедливого ценообразования пока не видно, чего не скажешь об анонсированном росте цен.

Александр Лукашенко поручил до 1 апреля разработать формулу справедливого ценообразования, которая «не будет ни предпринимателей давить – производителей, ни потребителей не будет давить». Пока же в апреле намечен только рост цен, пишет сайт телеканала «Белсат».

Что подорожает в апреле

С 1 апреля на 5–30 копеек подорожают некоторые виды сигарет «Корона», Dove, Pall Mall, ESSE, Camel, Kent, Rothmans, Lucky Strike, Red Bor, RB PERLIAMUTR, RIGINS ORIGINAL, а также Richmond Compact Special Blue.

Также с 1 апреля сеть электрозарядных станций Malanka повысит тарифы на зарядку электромобилей. Так, 1 кВт.ч медленной зарядки подорожает на 7% до Br 0,46, быстрой – на 8,9% до Br 0,61. Резервирование коннектора на 15 минут станет дороже на 5% до Br 2,10. ЕНа быстрых станциях также вводится плата за пользование коннектором после завершения зарядки – Br 0,3 за минуту. Для бесплатного отключения от станции дается 20 минут.

С 1 апреля на 5,7% до Br 18,77 увеличится размер базовой арендной величины. На ее основании определяется размер арендной платы за недвижимость, находящуюся в госсобственности, а также в собственности хозяйственных товариществ с долей государства более 50%.

С 8 апреля «Белтелеком» повысит ряд тарифов для физических и юридических лиц. Абонентская плата за обычный домашний телефон вырастет с Br 3,88 до Br 4,05 рубля в месяц, стоимость минуты местного телефонного соединения поднимут с 0,8 до 0,85 копейки. Минута междугородной связи по Беларуси будет стоить 2,2 копейки вместо 2,1.

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