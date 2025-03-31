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Армения отказалась платить взнос в ОДКБ

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  • 31.03.2025, 11:18
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Армения отказалась платить взнос в ОДКБ

Ереван уведомил секретариат организации.

Армения уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о решении воздержаться от подписания бюджета организации. Об этом сообщили в армянском МИД.

«Армянская сторона официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздерживается от подписания решения «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и, соответственно, от участия в финансировании деятельности организации», — сказали в ведомстве, отвечая на вопрос агентства.

В соответствии с внутренними процедурами ОДКБ, информация о годовом бюджете не подлежит публичному распространению, добавили в МИД Армении.

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