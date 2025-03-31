Виктория Азаренко стремительно падает в рейтинге 1 31.03.2025, 11:23

Виктория Азаренко

Бывшая первая ракетка из Беларуси переместилась на 47-е место.

Белоруска Виктория Азаренко в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) переместилась на 47-е место, пишет «Зеркало».

Бывшая первая ракетка Азаренко потеряла сразу 15 позиций по сравнению с предыдущей версией рейтинга. Всему виной выступление на турнире в Майами. Она прошла первый круг, победив украинку Ангелину Калинину (та после матча отказалась от рукопожатия с белоруской), а в следующем раунде в начале второго сета снялась из-за повреждения плеча.

Впрочем, весь 2025 год складывается для Виктории не лучшим образом. Она закончила прошлый год 20-й в рейтинге. Но пошла череда неудачных турниров. Белоруска выступала в Брисбене и проиграла в своем втором матче. Затем на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне и соревнованиях в Дохе был вылет уже в первом круге. В Дубае и американском Индиан-Уэллсе Азаренко проиграла во втором раунде. После этого и последовала неудача вместе с травмой в Майами.

У 35-летней белоруски нет титулов в одиночном разряде с августа 2020 года. Прошлый сезон она досрочно закончила из-за проблем со здоровьем в сентябре. Но отметим, что в топ-50 рейтинга нет ни одной спортсменки старше Азаренко.

26-летняя Арина Соболенко после победы в Майами уверенно лидирует в мировой классификации, еще больше увеличив отрыв от польки Иги Свентек. Третья из белорусок, 31-летняя Александра Саснович, занимает 113-ю позицию. Лучший среди мужчин, 32-летний Егор Герасимов, идет лишь 378-м.

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