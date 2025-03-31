Крупный поставщик кабельной продукции ушел в банкротство 31.03.2025, 11:36

1,896

Из-за долга более $5 млн.

Хотя неспециалистам название компании «Торимэкс Плюс» вряд ли известно, дело о ее банкротстве довольно примечательное, а где-то даже странное. Во-первых, из-за суммы долга — почти 18 млн рублей. А во-вторых, потому, что по юридическому адресу банкрота продолжает работать компания с созвучным названием и тем же видом деятельности. А на сайте можно найти информацию о них обеих. Решение суда об открытии конкурсного производства размещено в ЕГРСБ, пишет OL.

По данным суда, ООО «Торимэкс Плюс» было зарегистрировано в 2020 году в д. Боровляны, по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 27/4. Его учредителями являются два физлица — гражданин Литвы и гражданин Беларуси. С ноября 2024 года фирма числится в процедуре ликвидации.

В суде было озвучено, что компания должна около 17,9 млн рублей. В том числе: более 651 тыс. рублей — по налогам, свыше 4 тыс. — в ФСЗН и 15,3 тыс. — зарплаты работникам. Активов у нее насчитали 9,1 млн. При этом почти 8,7 млн — дебиторская задолженность.

Компания занималась поставками в Беларусь кабельной продукции, в основном российского производства. Как она смогла накопить такие долги в этом бизнесе — загадка.

Но самое интересное, что на сайте ее сертификаты и документы соседствуют с информацией об ОДО «Торэкс», которое является «ведущим поставщиком кабельной продукции в Беларуси уже более 23 лет». И эта компания расположена по тому же адресу, что и компания-банкрот.

Как бы там ни было, но Экономический суд Минской области открыл дело о банкротстве ООО «Торимэкс Плюс», а его рассмотрение назначено на 8 июля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com