Все решится в ближайшие дни 2 Сергей Таран

31.03.2025, 11:39

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Вот и настал момент истины для Трампа.

После того, как Путин на весь мир отправил его куда подальше с его «мирным планом» и объявил, что будет «добивать» Украину, в Белом доме долго молчали. Только что Трамп наконец ответил, что объявит вторичные санкции на российскую нефть, если Путин откажется от прекращения огня.

Объявил, правда, это не сам Трамп, а журналисты, которые будто говорили с самим Трампом. Убежден, что это сделали неслучайно. Ведь после этого Трамп всегда может отказаться от своих слов, сказав, что журналисты «что-то не так поняли». Но при этом был анонсирован разговор Трампа и Путина, и тогда уже Трампу придется комментировать этот разговор лично. Поэтому буквально на днях мы увидим настоящее лицо Трампа, и поймем его истинные намерения относительно российско-украинской войны.

Увидим мы это прежде всего по его реальным действиям после этого разговора. Действительно ли он будет играть с Путиным в убийственные для российской экономики нефтяные аргументы? И даст ли он больше оружия Украине, как он это обещал, если Россия не будет соглашаться на мир?

Конечно, мало верится, что Трамп будет придерживаться всех своих обещаний. Они у него слишком часто меняются. Но окончательный ответ мы узнаем буквально на днях.

Сергей Таран, «Фейсбук»

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