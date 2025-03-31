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Белорусы массово жалуются на ЖКХ

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  • 31.03.2025, 11:48
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Белорусы массово жалуются на ЖКХ

Проблемы с отоплением далеко не на первом месте.

Министр жилищно-коммунального хозяйства рассказал, какими услугами в этой сфере чаще всего недовольны белорусы.

Для этого Геннадий Трубило проанализировал статистику обращений граждан в службу 115.

Он акцентировал внимание на том, что спектр проблем, поднимаемых жителями, во многом зависит от региона, а также от сезонности.

«В Минске в прошлом году темой номер один стало качество или несвоевременная уборка подъездов многоквартирных домов», – отметил министр, его слова приводит БелТА.

А в областях часто жалуются на недостаточно горячую воду в кранах. Летом большое количество нареканий поступает из райцентров, агрогородков и поселков. Причина – слабый напор или полное отсутствие воды на верхних этажах зданий.

«Днем все активно поливают огороды водой из крана, а вечером жалуются на ее отсутствие», – уточняет глава МинЖКХ.

По словам министра, системы водоснабжения на подобные нагрузки не рассчитаны. Также он заметил, что в топе популярных вопросов – уборка дворовых территорий и покос травы.

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