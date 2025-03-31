Bloomberg: Гениальный план премьера Италии застанет Путина врасплох 1 31.03.2025, 11:59

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Идею Мелони стоит испытать.

Предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони обеспечить Украине послевоенную безопасность, предложив покрыть ее зонтиком гарантий безопасности по статье 5 НАТО, но не самим членством, является одновременно отчаянным и гениальным.

Она обязывает США и Европу к риску прямого военного взаимодействия с Россией, ядерной сверхдержавой, которой они пытаются избежать с тех пор, как Владимир Путин отправил войска в Грузию в 2008 году, пишет Марк Чемпион, колумнист Bloomberg Opinion.

Но идея Мелони также имеет нечто вроде гениальности. Она продумала ее так же четко, как и Франция и Великобритания с их непростым предложением разместить войска на местах в Украине, добавляет колумнист.

Хитрость предложения Мелони состоит в том, что она заставит окончательно разрушить аргумент Путина по поводу его вторжения в суверенную соседнюю страну — аргумент, который многие на Западе, включая Трампа, приняли без возражений.

«Этот аргумент заключается в том, что Путин якобы действовал, чтобы нейтрализовать угрозу со стороны расширения НАТО на восток. Безусловно, нападение на Украину в значительной степени было ответом на политику открытых дверей НАТО, хотя именно расширение альянса в сторону России не происходило с 2004 года; дальнейшие расширения касались Балкан, а Финляндия и Швеция присоединились уже после начала войны. Главный вопрос, который испытает предложение Мелони, — это то, какой именно Путин видел эту угрозу», — пишет Чемпион.

Колумнист также добавляет, что Путин, скорее всего, откажется от предложения Мелони. Если бы его целью был мир и безопасность российских границ, а не расширение России как великого государства посредством силы, если это будет необходимо, он, безусловно, согласился бы.

Идею Мелони стоит испытать. Если Путин откажется, это поможет четко определить контекст его вторжения в Украину, а также требований, таких как разоружение Киева и уход НАТО из бывших стран советского блока, пишет Чемпион.

Чемпион также утверждает, что существует глубокая и циничная пропасть между заявленной целью новой администрации США — спасти жизнь людей и прекратить проигрышную войну — и ее действиями. Они заключаются в том, чтобы уступить большинство ключевых требований России, исключить Украину из переговоров и заставить Зеленского передать США контроль над всеми минеральными ресурсами и инфраструктурой своей страны навсегда.

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