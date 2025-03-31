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Лукашенко назначил Караева председателем Гродненского облисполкома

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  • 31.03.2025, 12:02
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Лукашенко назначил Караева председателем Гродненского облисполкома

Караник стал заместителем премьера Беларуси.

Лукашенко назначил председателем Гродненского облисполкома бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева, пишет пресс-служба Лукашенко.

В марте Караев был назначен исполняющим обязанности председателя облисполкома на место Владимира Караника, которого с должности предстедателя облисполкома перевели на должность заместителя премьер-министра Беларуси.

До этого Караев занимал должность помощника Лукашенко — инспектора по Гродненской области.

Юрий Караев родом из Северной Осетии. С 1987 года служил во внутренних войсках, в 2012-2019 годах был командующим внутренними войсками МВД Беларуси, с 11 июня 2019 по 29 октября 2020 года — главой МВД.

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