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«Россиянам приходится использовать нестандартные средства передвижения»

  • 31.03.2025, 12:06
«Россиянам приходится использовать нестандартные средства передвижения»

Что происходит на Покровском направлении.

В этом году украинские защитники активизировали контрнаступление на Покровском направлении, что позволило уволить ряд позиций на юго-западном фланге города. Однако россияне не отступают и придумывают новые способы передвижения на фронте.

Об этом во время интервью «Свободному радио» рассказал командир батальона беспилотных систем 152-й отдельной егерской бригады ВСУ с позывным «Хам».

Военный отмечает, что любую технику враг боится применять и пытается вообще не подтягивать ее поближе к фронту.

«Из-за этого россиянам приходится «креативить» и использовать, скажем так, нестандартные средства передвижения. Мои ребята видели, как россияне пытались прорываться на электросамокатах — и это не шутка. Чего только здесь нет. Оккупанты обрезают свои «Нивы» и на таких самодельных «кабриолетах», - говорит «Хам».

И добавляет, что дело доходит и до электросамокатов.

«Но интереснее всего наблюдать именно за их передвижениями на электросамокатах. Недавно россияне снова пробовали так продвинуться, но все пассажиры попадали. Захватчики применяют все средства, чтобы быстрее прорываться к нашим позициям», - отметил командир батальона.

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