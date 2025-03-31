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Польскую границу штурмовали более 600 нелегалов

  • 31.03.2025, 12:13
Польскую границу штурмовали более 600 нелегалов

Был поврежден транспорт пограничников.

За три дня, с пятницы по воскресенье, польская пограничная служба зарегистрировала более 620 попыток нарушения границы мигрантами с территории Беларуси. Практически все они были пресечены.

При этом пограничники сообщили, что продолжают поиск 15 человек. За помощь мигрантам в нелегальном пересечении границы были задержаны три человека. Двум лицам была оказана помощь.

Был поврежден транспорт пограничников.

На этих выходных попыток нелегального перехода границы было почти вдвое больше, чем на прошлых.

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