Польскую границу штурмовали более 600 нелегалов
- 31.03.2025, 12:13
Был поврежден транспорт пограничников.
За три дня, с пятницы по воскресенье, польская пограничная служба зарегистрировала более 620 попыток нарушения границы мигрантами с территории Беларуси. Практически все они были пресечены.
При этом пограничники сообщили, что продолжают поиск 15 человек. За помощь мигрантам в нелегальном пересечении границы были задержаны три человека. Двум лицам была оказана помощь.
Был поврежден транспорт пограничников.
На этих выходных попыток нелегального перехода границы было почти вдвое больше, чем на прошлых.