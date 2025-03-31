Настоящая цель Трампа в Украине Владимир Пастухов

31.03.2025, 12:17

Владимир Пастухов

История с «нобелевкой» – надуманная тема.

Для того, чтобы минимально ориентироваться в тех политических джунглях, в которые современные политические автократы снова загоняют мир, надо понимать, какие цели преследует каждый из Шерханов, и прежде всего Трамп.

Если речь идет об Украине, то ошибочно полагать, что Трампа там интересует мир. Это ему совершенно безразлично, и вся история с «нобелевкой» – надуманная тема. Ну то есть если дадут «нобелевку», причем сразу во всех номинациях, включая химию и физику, то он не откажется. И поговорить об этом с ним за обедом – правильный выбор темы. Но цели там иные.

Настоящая цель Трампа в Украине – унести оттуда ноги, а главное – кошелек. Его стратегическая цель – перегрузка. Перегрузка на Европу всех собственных обременений, всех расходов, связанных со своей безопасностью, с решением своих внутренних конфликтов, со своим развитием. Его лозунг звучит просто и понятно: «Хватит кормить…» Мы это слышали. В эту формулу в разные времена и в разных местах вставляли разное: Украину, Россию, Кавказ. Трамп предпочитает Европу.

Его подход к украинской проблематике необходимо рассматривать исключительно в вышеуказанном контексте. Америка уходит из Украины при любых обстоятельствах. Если это можно обставить как заключение мира, перемирия, прекращения огня (неважно), – прекрасно. И «нобелевку» заодно прихватим. А если с «миром» не прокатит, то нужно придумать другую мизансцену и обставить свой выход как-то иначе.

В общих чертах мизансцена подготовлена. Она классическая и называется: «Я обиделась!» Если перемирия не будет, а шансы его достигнуть, благодаря совместным усилиям Путина и Зеленского, упали до минимума за прошедшую неделю, Трамп сделает обиженное лицо и скажет, что он искренне хотел всем помочь, но, если украинцы так хотят умирать, то пусть умирают, но не на мои (американские) деньги. Если Европа готова за это платить, то пусть платит, – мы не против. Но дальше – сама.

И виноватыми он сделает, скорее всего, именно Зеленского и украинцев, а не Путина и русских, даже несмотря на последнее заявление о том, что он наложит вторичные пошлины на всю нефть из России, если посчитает, что прекращение огня не произошло по вине России. «Если» здесь ключевое слово. С русскими ему на самом деле проще и выгоднее разойтись бортами. Нет Европы – нет проблем. В глобальном мире Россия Америке не конкурент. Так что дело идет, скорее всего, к «виктимизации» Украины, а не России.

Именно под этим углом зрения надо прочитывать историю с пресловутым соглашением о ресурсах. Точнее – ее надо читать не слева направо, а справа налево, как в иврите. Никакие ресурсы Трампу не нужны, и его цель состоит в том, чтобы НЕ ПОДПИСАТЬ соглашение (а уж если подписать, то такое, что его будут помнить в веках). Отсюда синхронное с Путиным ужесточение условий. Путин давит на фронте, Трамп – в договоре, превращая его в НЕПРИЛИЧНОЕ предложение. То есть такое предложение, приняв которое Зеленский будет выглядеть неловко даже среди делегации стран глобального Юга.

Так или иначе, но пока поезд Трампа движется строго по антиевропейскому пути, а значит, в строну избавления от ответственности за Украину как от политического балласта.

Владимир Пастухов, Telegram

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