Алексей Протас и Артем Левшунов отличились в матчах НХЛ
- 31.03.2025, 12:20
Оба белоруса смогли заработать очки.
В ночь с 30 на 31 марта на лед за океаном вышли белорусы Алексей Протас и Артем Левшунов.
Оба хоккеиста смогли заработать очки, пишет «Точка».
Протас сумел забить в меньшинстве и получить 65-й балл в сезоне (30+35). Но матч «Вашингтона» против «Баффало» закончился поражением команды белоруса со счетом 5:8.
Игрок «Чикаго Блэкхокс» Артем Левшунов отдал голевую передачу. Она стала 5-м баллом (0+5) за 10 матчей в НХЛ.
What an incredible season you are having, Pro pic.twitter.com/lv8LjT95VT— x - Washington Capitals (@Capitals) March 30, 2025