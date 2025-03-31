Алексей Протас и Артем Левшунов отличились в матчах НХЛ 31.03.2025, 12:20

Алексей Протас и Артем Левшунов

Оба белоруса смогли заработать очки.

В ночь с 30 на 31 марта на лед за океаном вышли белорусы Алексей Протас и Артем Левшунов.

Оба хоккеиста смогли заработать очки, пишет «Точка».

Протас сумел забить в меньшинстве и получить 65-й балл в сезоне (30+35). Но матч «Вашингтона» против «Баффало» закончился поражением команды белоруса со счетом 5:8.

Игрок «Чикаго Блэкхокс» Артем Левшунов отдал голевую передачу. Она стала 5-м баллом (0+5) за 10 матчей в НХЛ.

What an incredible season you are having, Pro pic.twitter.com/lv8LjT95VT — x - Washington Capitals (@Capitals) March 30, 2025

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