В Курской области бойцы спецназа ВСУ взяли в плен россиян 31.03.2025, 12:25

3,412

Оккупанты шли на штурм.

Об этом в понедельник, 31 марта, сообщили в Telegram-канале ССО ВСУ, опубликовав соответствующие кадры.

По словам бойцов, российские военные в Курской области шли на штурм позиций Сил обороны Украины «и оказались почти перед местом, где находилась одна из групп полка ССО Рейнджер».

«Во время специальных действий операторы [6-го полка ССО] обошли российские войска сбоку и вступили с ними в контакт. В результате слаженной работы уничтожено нескольких вражеских военных, которые находились в блиндаже», — говорится в комментарии к видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com