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В Курской области бойцы спецназа ВСУ взяли в плен россиян

  • 31.03.2025, 12:25
  • 3,412
В Курской области бойцы спецназа ВСУ взяли в плен россиян

Оккупанты шли на штурм.

Об этом в понедельник, 31 марта, сообщили в Telegram-канале ССО ВСУ, опубликовав соответствующие кадры.

По словам бойцов, российские военные в Курской области шли на штурм позиций Сил обороны Украины «и оказались почти перед местом, где находилась одна из групп полка ССО Рейнджер».

«Во время специальных действий операторы [6-го полка ССО] обошли российские войска сбоку и вступили с ними в контакт. В результате слаженной работы уничтожено нескольких вражеских военных, которые находились в блиндаже», — говорится в комментарии к видео.

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