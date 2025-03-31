В Курской области бойцы спецназа ВСУ взяли в плен россиян
- 31.03.2025, 12:25
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Оккупанты шли на штурм.
Об этом в понедельник, 31 марта, сообщили в Telegram-канале ССО ВСУ, опубликовав соответствующие кадры.
По словам бойцов, российские военные в Курской области шли на штурм позиций Сил обороны Украины «и оказались почти перед местом, где находилась одна из групп полка ССО Рейнджер».
«Во время специальных действий операторы [6-го полка ССО] обошли российские войска сбоку и вступили с ними в контакт. В результате слаженной работы уничтожено нескольких вражеских военных, которые находились в блиндаже», — говорится в комментарии к видео.