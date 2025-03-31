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Назначен новый руководитель Минской области

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  • 31.03.2025, 12:33
  • 3,468
Назначен новый руководитель Минской области
Алексей Кушнаренко

Им стал экс-министр энергетики.

Александр Лукашенко назначил Алексея Кушнаренко, возглавлявшего Минэнерго с августа 2024 года, главой Миноблисполкома. Министром же стал заместитель Кушнаренко Денис Мороз, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Ранее Минской областью руководил Александр Турчин, который сейчас возглавляет правительство.

Кушнаренко 49 лет, он родился в Полоцке, работал на различных руководящих должностях в системе «Витебскоблгаза», возглавлял «Могилевоблгаз», до назначения министром, в 2019—2024 годах возглавлял «Белтопгаз».

Морозу 43 года, он родился в Баку, преподавал в Гомельском государственном техническом университете, позже возглавлял «Белгипрогаз», в 2016—2021 годах руководил «НИИ Белгипротопгаз», откуда ушел на должность замминстра.

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