Назначен новый руководитель Минской области

Назначен новый руководитель Минской области5
- 31.03.2025, 12:33
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Им стал экс-министр энергетики.
Александр Лукашенко назначил Алексея Кушнаренко, возглавлявшего Минэнерго с августа 2024 года, главой Миноблисполкома. Министром же стал заместитель Кушнаренко Денис Мороз, сообщает пресс-служба Лукашенко.
Ранее Минской областью руководил Александр Турчин, который сейчас возглавляет правительство.
Кушнаренко 49 лет, он родился в Полоцке, работал на различных руководящих должностях в системе «Витебскоблгаза», возглавлял «Могилевоблгаз», до назначения министром, в 2019—2024 годах возглавлял «Белтопгаз».
Морозу 43 года, он родился в Баку, преподавал в Гомельском государственном техническом университете, позже возглавлял «Белгипрогаз», в 2016—2021 годах руководил «НИИ Белгипротопгаз», откуда ушел на должность замминстра.