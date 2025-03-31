В пригороде Минска продают «дом мечты»2
- 31.03.2025, 12:53
- 2,268
За почти пять месяцев его стоимость снизилась больше чем на 1,1 млн рублей.
В пригороде Минска, рядом с Курганом Славы, по-прежнему продается усадебно-парковый комплекс зданий с дорогой мебелью и техникой. За почти пять месяцев его стоимость снизилась больше чем на 1,1 млн рублей. Среди причин — скидка собственника и курсовая разница из-за ситуации на валютном рынке, пишет «Зеркало».
Недвижимость расположена в 19 км от МКАД — в деревне Сосновой, в 1-м Придорожном переулке. Дом находится на участке площадью более 30 соток. Комплекс включает три здания, построенных в 2022 году. Их общая площадь составляет 1100 «квадратов».
Жилой дом занимает более 950 «квадратов», гостевой дом — 92,1 м2, летняя кухня с сауной — 57,2 м2. Новым владельцам оставят мебель и технику.
Как указано в объявлении, продается «дом мечты». Его нынешняя цена — 12 млн 155,2 тысячи рублей, или 3 млн 898,9 тысячи долларов. Почти пять месяцев назад — 4 ноября 2024-го — его стоимость была 13 280 868 рублей, или 3 999 900 долларов. Разница в цене — 1 млн 125,7 тысячи рублей.
Первая причина, почему упала цена в рублях, — скидка владельца недвижимости (в 101 тысячу долларов). Вторая — курсовая разница. С ноября 2024-го курс американской валюты в Беларуси заметно упал. Остальная часть «усохшей» суммы — это как раз разбежка из-за курса доллара. Если взять нынешнюю стоимость дома в 3 898 900 долларов, то с ноября прошлого года на курсовой разнице владелец дома потерял около 790 тысяч рублей.
По данным Нацбанка, официальный курс доллара в Беларуси 4 ноября 2024 года составлял 3,3203 рубля, а 31 марта нынешнего — 3,1176 рубля. Снижение — на 6,1%.