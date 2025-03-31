Личный пастор Трампа посетил Бучу и Ирпень

Личный пастор Трампа посетил Бучу и Ирпень2
- 31.03.2025, 12:54
- 3,446
Духовный советник американского президента лично увидел последствия оккупации.
Пастор Марк Бернс, личный духовный советник президента США Дональда Трампа, в воскресенье посетил Бучу, Ирпень и Бородянку. Как сообщил у себя на Facebook главный раввин Украины Моша Асман, Бернс посетил Украину по его приглашению, пишет «Зеркало Недели».
«Это известная в религиозных и политических кругах США фигура, чей голос сегодня весит в формировании новой стратегии и политики Америки», — подчеркнул главный раввин Украины.
Отмечается, что Бернс лично увидел последствия преступлений армии РФ против украинского мирного населения, а также услышал воспоминания свидетелей, переживших российскую оккупацию. Главный раввин Украины указал, что личного пастора американского президента глубоко поразило увиденное, он не скрывал боли, возмущения и искреннего сострадания.
«Я уверен, что эти эмоции и свидетельства не останутся лично у него. Пастор Бернс — человек, который может быть услышан там, где принимаются большие решения. И я верю, что голос правды из Украины будет донесен до самого сердца нового американского руководства», — добавил раввин.
Кроме того, Бернс также посетил межконфессиональный религиозный форум, на котором присутствовали представители религиозных конфессий и общин, работающих в Украине. Сообщается, что духовный советник Трампа внимательно выслушал каждого выступающего. Также главный раввин Украины поделился с ним тем, как украинская еврейская община переживает войну.
Марк Бернс поддерживал Трампа еще во время его кампании 2016 года и был членом правления организации «Пасторы за Трампа». В 2020 году он утверждал, что республиканец не проигрывал выборы Байдену и называл его настоящим победителем.