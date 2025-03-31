Британские эксперты назвали топ-5 лучших смартфонов года 1 31.03.2025, 12:58

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Лидеров выбрали по разным параметрам.

Группа экспертов The Telegraph проанализировала рынок смартфонов на Android и выбрала среди них лидеров по разным параметрам. Британское издание также назвало лучшие модели в линейке iPhone.

Что касается продукции Apple, то составить топ-5 было значительно проще. Потому что компания выпускает лишь несколько новых моделей в год, да и то не всегда.

Здесь предпочтения специалистов распределились так: лучший iPhone в целом — iPhone 16; по соотношению цена/качество — iPhone 16e; лучшая камера — iPhone 16 Pro; iPhone с самым большим экраном — 16 Pro Max; самый «живучий» аккумулятор — в iPhone 16 Plus.

Среди устройств Android предпочтения экспертов распределились несколько неожиданно. Но здесь нужно понимать, что далеко не все китайские смартфоны, которые популярны в Беларуси, попадают на британский рынок или являются там массовым продуктом.

Поэтому топ-5 выглядит следующим образом: лучший Android-смартфон в целом — Samsung Galaxy S25 Ultra; по соотношению цена/качество — Google Pixel 9; по качеству программного обеспечения — Google Pixel 9 Pro; по времени работы на одной зарядке — OnePlus 13, а лучший компактный смартфон — Samsung Galaxy S25.

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