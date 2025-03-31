Politico: В Германии решили надавить на ЕС, чтобы наказать Орбана 31.03.2025, 13:04

3,182

И другие страны, которые ведут себя «неподобающим образом».

Новое правительство Германии намерено оказать давление на Евросоюз, чтобы тот «добавил жесткости» в отношении стран, которые ведут себя «неподобающим образом». По данным Politico, речь идет о Венгрии.

Уточняется, что консерваторы из партии нового канцлера Германии Фридриха Мерца и левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ) договорились, что потребуют от ЕС приостановки финансирования и лишения права голоса для стран, которые нарушают такие ключевые принципы, как верховенство права.

«Хотя Венгрия напрямую и не упоминается в проекте коалиционного соглашения, однако речь идет о главном нарушителе в ЕС, которого на протяжении многих лет обвиняли в разрушении демократических норм, попираниях свободы прессы и ограничении независимости судей», - пишут журналисты.

Отмечено, что договоренность о давлении на ЕС с целью преследования таких стран, как Венгрия, является частью временных соглашений, охватывающих такие вопросы, как миграционная политика, поэтапный отказ от угля и расходы на социальное обеспечение.

«Существующие защитные инструменты, от судебных разбирательств о нарушениях и удержания средств ЕС до приостановления членских прав, таких как право голоса в Совете ЕС, должны применяться гораздо более последовательно, чем раньше», - отметили участники переговоров из консервативного блока Мерца и СДПГ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com