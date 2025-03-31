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Politico: В Германии решили надавить на ЕС, чтобы наказать Орбана

  • 31.03.2025, 13:04
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Politico: В Германии решили надавить на ЕС, чтобы наказать Орбана

И другие страны, которые ведут себя «неподобающим образом».

Новое правительство Германии намерено оказать давление на Евросоюз, чтобы тот «добавил жесткости» в отношении стран, которые ведут себя «неподобающим образом». По данным Politico, речь идет о Венгрии.

Уточняется, что консерваторы из партии нового канцлера Германии Фридриха Мерца и левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ) договорились, что потребуют от ЕС приостановки финансирования и лишения права голоса для стран, которые нарушают такие ключевые принципы, как верховенство права.

«Хотя Венгрия напрямую и не упоминается в проекте коалиционного соглашения, однако речь идет о главном нарушителе в ЕС, которого на протяжении многих лет обвиняли в разрушении демократических норм, попираниях свободы прессы и ограничении независимости судей», - пишут журналисты.

Отмечено, что договоренность о давлении на ЕС с целью преследования таких стран, как Венгрия, является частью временных соглашений, охватывающих такие вопросы, как миграционная политика, поэтапный отказ от угля и расходы на социальное обеспечение.

«Существующие защитные инструменты, от судебных разбирательств о нарушениях и удержания средств ЕС до приостановления членских прав, таких как право голоса в Совете ЕС, должны применяться гораздо более последовательно, чем раньше», - отметили участники переговоров из консервативного блока Мерца и СДПГ.

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