Сикорский: Россия при Путине всегда будет угрозой для Европы 1 31.03.2025, 13:21

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши сравнил РФ с СССР.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия будет угрозой, пока ею будет руководить Путин. По его словам, от того, как закончится война РФ против Украины, будет зависеть соотношение сил на Европейском континенте, а также ощущение безопасности.

«Я думаю, мы не можем быть уверены в том, что будет делать наш большой сосед Россия, пока Владимир Путин находится во главе этой страны. Сегодняшняя Россия — это кровавая диктатура, в ней больше политических заключенных, чем в разваливающемся Советском Союзе, и она создала идеологию, промыла людям мозги, заставив их вернуться в империю», — подчеркнул в интервью TVN24 Сикорский.

Он также отметил, что Россия под руководством Путина и с такой государственной идеологией будет представлять угрозу до тех пор, пока у нее будет такое руководство.

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