В Гродно за 126 рублей продают очень много недвижимости
- 31.03.2025, 13:30
Два штаба, подземный командный пункт и не только.
Район Фолюш в Гродно получил вторую молодость. Когда-то здесь был большой военный городок. Но территории его постепенно переходят городу. На освободившейся земле строят современные жилые кварталы.
Но и здания, некогда принадлежащие военным, сносить не спешат. Кажется, они еще могут пригодится на мирной службе, пишет newgrodno.by.
Очередной лот вскоре окажется на аукционе. На продажу выставили два здания штабов, а еще подземный командный пункт по улице Якубовского. Площадь штабов (обе постройки в два этажа возвели в 1951 году) превышает 2,5 тыс. «квадратных» метров. Еще 440 «квадратов» – это командный пункт. Он находится под землей: вход в него напоминает погреб.
Также вместе с постройками продают участок площадью почти в 2 гектара.
Теперь самое интересное – это цена. На старте торгов за три объекта попросят всего 3 базовых величины (126 рублей).
Есть и несколько требований. В частности, за три года после покупки здания надо модернизировать или отреставрировать и ввести их в эксплуатацию. Что можно в них разместить? Условия в этом плане лояльные. Один из вариантов – размещение объектов общественно-делового назначения. Например, магазинов, кафе или офисов.
Аукцион по продаже зданий пройдет 16 апреля.