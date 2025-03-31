Daily Express: В России разгоняется банковский кризис 31.03.2025, 13:36

Рентабельность российских банков упала на 25%.

Экономический кризис в России: банковская прибыль падает, ипотечные ставки близки к 30% пишет издание Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Российские банки сообщили о падении чистой прибыли на 25% в феврале, что подтверждает ускорение экономического кризиса. Растущая инфляция и высокие процентные ставки наносят удар по потребителям и бизнесу по всей стране.

Центральный банк был вынужден оставить ключевую процентную ставку на уровне 21% в марте — наивысшем за 20 лет, так как власти пытаются сдержать инфляцию. Путин призывал губернатора ЦБ Эльвиру Набиуллину не «замораживать» экономику и ослабить денежную политику, но ее ответ был отрицательным.

Экономическая ситуация продолжает ухудшаться, особенно для тех, кто имеет большие задолженности по кредитам. Розничная торговля и строительство оказались под ударом.

Рентабельность российских банков упала на 25% — с 286 миллиардов рублей в январе до 214 миллиардов в феврале. Это снижение также наблюдается и в годовом исчислении — на 22,2%.

Кроме того, ипотечные ставки продолжают расти. Средняя ставка на новое жилье составила 27,92% в марте, а для вторичного жилья — 28,41%.

Как отметил Иван Уклеин, старший директор рейтингов банков в Expert RA: «При ставке 15% на ипотеку сроком на 25 лет клиент заплатит в четыре раза больше стоимости квартиры, ставке 20% — уже пять квартир».

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