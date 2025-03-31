Reuters: Разочарование Трампа нарастает 2 31.03.2025, 13:42

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Об этом свидетельствуют его заявления в адрес Путина.

Резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес российского диктатора Владимира Путина отражают его растущее разочарование из-за отсутствия движения в вопросе прекращения огня в Украине.

Об этом в понедельник, 31 марта, пишет агентство Reuters, анализируя новые заявления Трампа.

Так, президент США указал, что он «очень зол» на Путина и предупредил о введении вторичных пошлин на всю нефть, поставляемую из России, если он сочтет, что Москва блокирует его усилия по прекращению войны РФ против Украины. По словам Трампа, размер пошлин может достигать 25−50%.

Президент США заявил в интервью NBC News, что его разозлило то, что Путин усомнился в легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я посчитаю, что это вина России… я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — сказал Трамп.

Как отмечает Reuters, после вступления в должность президент США занял более примирительную позицию в отношении России, и это вызвало тревогу у союзников, поскольку Трампа пытается выступить посредником в прекращении войны в Украине. Однако его резкие комментарии в адрес Путина отражают его растущее разочарование тем, что в вопросе прекращения огня отсутствует прогресс.

Пригрозив вторичными пошлинами, Трамп позднее вновь заявил журналистам, что разочарован Путиным и добавил: «Я думаю, мы добиваемся прогресса, шаг за шагом».

Президент США также сказал, что может ввести новые торговые меры в течение месяца.

Он также заявил, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе. В Reuters напомнили, что у Трампа и Путина были два телефонных разговорах, о которых было официально объявлено. Но, возможно, контактов было больше, не исключал спикер кремлевского режима Дмитрий Песков.

В Белом доме пока не уточняли, когда может состояться новый разговор.

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