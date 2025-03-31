В Риме пожар в автосалоне Tesla повредил 17 автомобилей

В Риме пожар в автосалоне Tesla повредил 17 автомобилей1
- 31.03.2025, 13:58
Фотофакт.
В итальянском Риме в результате пожара в автомобильном салоне Tesla Inc. были повреждены 17 автомобилей.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные местной пожарной службы.
Пламя частично затронуло сооружение, где были припаркованы автомобили, сообщили в пожарной службе.
В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции, которые оказывают помощь пожарным.
В течение последних недель автомобили, дилерские центры и зарядные станции Tesla подверглись ряду актов вандализма, которые рассматриваются как ответ на действия главы компании Илона Маска.