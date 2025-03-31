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В Риме пожар в автосалоне Tesla повредил 17 автомобилей

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  • 31.03.2025, 13:58
В Риме пожар в автосалоне Tesla повредил 17 автомобилей

Фотофакт.

В итальянском Риме в результате пожара в автомобильном салоне Tesla Inc. были повреждены 17 автомобилей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные местной пожарной службы.

Пламя частично затронуло сооружение, где были припаркованы автомобили, сообщили в пожарной службе.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции, которые оказывают помощь пожарным.

В течение последних недель автомобили, дилерские центры и зарядные станции Tesla подверглись ряду актов вандализма, которые рассматриваются как ответ на действия главы компании Илона Маска.

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