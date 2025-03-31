Bloomberg: Зачем нужны люди, если есть ИИ 31.03.2025, 14:05

Цифровые компаньоны предлагают сочувствие и эмпатию.

Хотя ИИ может выглядеть как решение проблемы одиночества, его возрастающая популярность указывает на более серьезные изменения: дружба с ИИ может препятствовать общению между людьми, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Смартфоны и соцсети уже изменили предпочтения людей в пользу экранов. ИИ делает это еще более очевидным, предлагая уровень сочувствия, которого трудно ожидать от людей. С ростом популярности ИИ-компаньонов компании начинают зарабатывать все больше, предлагая цифровых друзей для всех возрастов. В прошлом году число чат-ботов-компаньонов в популярных ИИ-сервисах значительно возросло.

Эти ИИ-компаньоны созданы так, чтобы демонстрировать эмоциональный интеллект, хоть и искусственный. Они могут предлагать постоянную доступность и комфорт, но сами не испытывают эмоций. Некоторые подростки, например, проводят часы за разговорами с ИИ, потому что доверяют им больше, чем реальным друзьям или семье. Один трагический случай произошел, когда подросток развил романтическую привязанность к ИИ-боту, что привело к трагедии.

Компании хотят сделать ИИ-компаньонов еще более похожими на реальных людей. Некоторые боты, такие как Character.ai, обещают запомнить все о пользователях, что может привести к более глубоким эмоциональным привязанностям. Это может еще больше изолировать людей, поскольку ИИ-компаньоны могут заменить необходимость в реальных человеческих отношениях, особенно среди тех, кто уже страдает от одиночества.

Рост популярности ИИ-компаньонов вызывает опасения. Они устраняют «трение» реальных отношений, предлагая только похвалу и согласие, что может привести к нереалистичным ожиданиям от человеческих связей. Технологии, такие как Replika и Xiaoice, предлагают эмоциональное утешение, но могут способствовать нездоровой эмоциональной зависимости, особенно среди уязвимых пользователей.

Несмотря на возможные преимущества, эти технологии вызывают опасения относительно будущего человеческих отношений. Законодательство отстает, позволяя компаниям увеличивать аудиторию и не оглядываться на долгосрочные последствия для социального развития. Если не уделять должного внимания, ИИ-компаньоны могут сделать человеческие отношения слишком трудными и привести к поколению, которое ценит удобство больше, чем подлинное общение.

В поисках идеального компаньона мы рискуем забыть, что на самом деле делает нас людьми.

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