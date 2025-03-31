Неожиданный результат для Украины Валерий Чалый

31.03.2025, 14:08

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Александр Стубб

Эта игра в гольф должна пойти на пользу всем.

О пользе сочетания дипломатического опыта и умения игры в гольф в современной геополитике. Субботний неформальный визит в США президента Финляндии Александра Стубба дал неожиданные еще несколько дней назад результаты, в том числе и для Украины.

Несколькочасовая игра в одной команде с президентом США Дональдом Трампом в гольф и дружеский обед после нее дали возможность проговорить в деталях столько вопросов, которые стороны не смогли бы затронуть и в трех официальных встречах в Овальном кабинете.

Важно, что этот визит опытный финский политик, швед по происхождению, один из лидеров Европы совершил после согласованной позиции послать Америке сигнал о том, что российский руководитель должен получить большее давление и «дедлайн» (вероятно, 20 апреля) для полного ceasfire (прекращения огня).

Напомним, что бывший финский министр иностранных дел и премьер-министр Александр Стубб заявлял, что решил соревноваться за пост президента Финляндии именно из-за российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Так что эта игра в гольф должна пойти на пользу всем.

Надо отдать должное финской стороне, которая после нескольких дипломатических усилий таки добилась проведения встречи с американским президентом.

Очевидно, умение финского президента играть в гольф на высоком уровне сыграло свою роль. Таки был прав его отец Йоран Стубб – еще до недавнего времени функционер Европейского скаутского отделения НХЛ, который сказал еще несколько десятилетий назад своему сыну: «Что бы ни случилось с гольфом в его жизни – эти навыки пригодятся».

Хотя не менее важными стали и другие навыки, полученные после окончания гимназии Мейнленда в городе Дейтона-Бич, штат Флорида, США, и Фурманского университета в Южной Каролине. А именно – умение говорить с американцами на одном языке (и это не об английском, которым он и так в совершенстве владеет), понимать их культуру и образ мышления.

Хотя в новостях широко разошлась новость о финских ледоколах для США, скорее всего, не помешало создание дружеской атмосферы и начало реализации контракта с Lockheed Martin на производство и закупку Финляндией 64 истребителей F-35 Lightning II Stealth более чем за $10 млрд.

Так что, политики и дипломаты, учитесь играть в гольф!

Но помните, что играть в гольф с Дональдом Трампом, имея за спиной современные технологии постройки крупных ледоколов и контракт на закупку американских истребителей за $10 млрд, более комфортно, чем без всего этого!

Валерий Чалый, «Фейсбук»

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