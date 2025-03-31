«Через 2,5 года списали почти 3000 рублей» 2 31.03.2025, 14:12

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Минчанин поссорился с застройщиком из-за места на стоянке.

К журналистам Onliner обратился минчанин по имени Андрей: недавно с его карты списали почти 3000 рублей. Как выяснилось, эти деньги пошли на покрытие долга перед застройщиком, у которого мужчина когда-то арендовал место на открытой стоянке. Вот только парковкой, как утверждает Андрей, он не пользовался как минимум 2,5 года и полагает, что в компании об этом должны были знать. Так как же образовался неожиданный долг и что на претензии ответит застройщик?

«Заключил договор еще в 2019 году. А потом понял: местом не пользуюсь». Откуда долг?

На фотографии выше — то самое парковочное место, из-за которого разгорелся конфликт. Открытая стоянка находится на проспекте Дзержинского, рядом с домом № 11. Андрей решил арендовать машино-место в 2019 году. Как он рассказывает, стоило это «счастье» 100 рублей в месяц. Был составлен договор, поставлены подписи — в общем, все как надо. Но через пару лет мужчина понял: место простаивает, он все реже и реже оставляет машину на парковке.

— Я позвонил бухгалтеру компании «Айрон» и сказал, что хочу расторгнуть договор. На что получил ответ, мол, ехать никуда не нужно, документ будет автоматически аннулирован, как только я перестану платить за парковочное место, — говорит Андрей.

Собственно, так он и поступил. Когда точно состоялся разговор с бухгалтером, мужчина уже не помнит, — примерно два с половиной года назад.

— В прошлом ноябре мне внезапно позвонили из «Айрона» с вопросом, почему я более двух лет не плачу за стоянку. Я был просто ошарашен и сразу объяснил всю ситуацию. В ответ мне сказали, что я обязан заплатить за все эти годы… Я, естественно, отказался. А в середине марта с моей банковской карты судебные исполнители списали 2648,26 рубля. Точнее, сначала исчезли 2835 рублей. Потом их вернули, а затем забрали 2648,26.

Андрей отмечает: электронный ключ от стоянки ему заблокировали сразу после звонка в «Айрон» два с половиной года назад. Со слов мужчины, он сдал его в товарищество собственников.

— Я неоднократно видел, что на моем месте все эти годы стояли машины. Выходит, «Айрон» получал плату и от них, и теперь вот от меня. Но чтобы это доказать, нужно изъять бухгалтерскую документацию. Буду пытаться, чтобы мой адвокат сделал официальный запрос в компанию.

К слову, моя дочь также арендовала место на паркинге этого застройщика, но по другому адресу. И при расторжении договора ей тоже сказали по телефону, мол, приезжать не нужно.

Разбираем договор с застройщиком. Что не так?

Мало кто будет хранить неактуальные договоры шестилетней давности. Вот и Андрей давно отправил документ, подписанный у застройщика, в урну. Поэтому после списания денег ему пришлось ехать в офис «Айрона» и просить копию.

По договору место для парковки сдается Андрею в аренду с 16.04.2019 по 30.04.2019. Но, как гласит п. 3.3, в случае «неуведомления одной из Сторон другую за 10 (десять) дней до окончания срока аренды о прекращения аренды места для парковки автомобиля, настоящий Договор аренды автоматически пролонгируется на следующий календарный месяц». Так он автоматически и продлевался из месяца в месяц — вплоть до января 2025 года.

Но самым важным пунктом в нашей истории будет п. 4.1 — он о том, как может быть расторгнут документ.

«Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон:

Владелец машино-места — через устное (по указанному в договоре телефону) уведомление о расторжении не позднее чем за 10 дней до даты расторжения и письменное его подтверждение по почте (на адрес указанный в договоре).

Арендатор — через написание заявления о расторжении с обязательным его предоставлением владельцу машино-места не позднее чем за 10 дней до даты расторжения».

То есть компания-застройщик имела право расторгнуть договор по телефону, дополнительно отправив письмо. А вот Андрей вопрос звонком решить не мог — только через письменное заявление.

Комментарий застройщика

Оплата аренды парковочного места, согласно договору, должна производиться не позднее 25-го числа. В случае если деньги на счет застройщика в нужный срок не поступят, он имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, говорится в п. 4.3. Уведомить человека, который арендует стоянку, должны за три дня до аннулирования договора.

Получается, «Айрон» мог решить вопрос с «неплательщиком» еще 2,5 года назад. Деньги 25-го числа не пришли — договор расторгнут, место вакантно. Но почему-то это сделано не было. Забыли? Журналисты адресовали вопрос представителям застройщика. Однако специалист, отвечающий за аренду машино-мест, сперва не понял, о какой ситуации идет речь. Потом пообещал передать номер журналиста юристу для связи. Звонок не поступил, пришлось набрать вновь. В ответ журналистов попросили больше не беспокоить никого по телефону и отправить письмо со всеми вопросами на электронную почту.

Так они и сделали. И вот какой ответ получили:

К слову, о суде, о котором говорится в ответе. Очевидно, на него должны были быть вызваны обе стороны. Однако Андрей, по его словам, «приглашений» на суд не получал, телефонных звонков или сообщений тоже.

Что скажет юрист?

За комментарием журналисты также обратились к юристу Татьяне Ревинской. Кто прав в этой ситуации?

— Действующее гражданское законодательство строится на принципе свободы договора. То есть граждане и юрлица свободны в заключении договора (абз. 7 ч. 2 ст. 391 ГК), — отмечает специалист. — При этом стороны договора должны предоставлять друг другу всю необходимую информацию, чтобы обязательства исполнялись надлежащим образом.

Применительно к рассматриваемой ситуации можно отметить следующее.

Из п. 4.1 заключенного между сторонами договора следует, что договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. При этом арендатор, т. е. герой нашей публикации, в случае, если такая инициатива исходит от него, должен обратиться к ОО «Айрон» письменно, подав соответствующее заявление, не позднее чем за десять дней до даты расторжения договора.

Кроме того, договор содержит условие о том, что все изменения и дополнения к договору должны быть оформлены в письменном виде с соответствующим удостоверением сторонами (п. 6.1). К такому изменению относится и расторжение договора, т. е. факт расторжения договора должен был быть оформлен дополнительным соглашением к договору.

Поэтому нашему герою следовало действовать именно вышеописанным способом, соблюдая условия договора в части его расторжения. Устная договоренность с бухгалтером об этом в данном случае представляется сомнительной.

Гражданским кодексом установлен срок исковой давности — три года (общий срок). Это период, в течение которого гражданин или юрлицо могут защитить свои нарушенные права в суде. Таким образом, учитывая дату заключения договора и срок его действия, в данном случае срок исковой давности ОДО «Айрон» при обращении в суд нарушен не был.

Что касается состоявшегося заседания суда о взыскании арендной платы, то могу предположить, что судом было вынесено заочное решение. Заочное решение суд может вынести в случае, если ответчик, извещенный о месте и времени судебного заседания, не явился на процесс и при этом не сообщил об уважительных причинах неявки и не просил при этом рассмотреть дело в его отсутствие.

Если наш герой не знал о вынесенном решении, он вправе попросить в суде его копию и подать в суд заявление об отмене этого решения в течение десяти дней со дня вручения ему копии.

По результатам рассмотрения заявления суд выносит определение об отказе в удовлетворении заявления или об отмене заочного решения суда и о возобновлении рассмотрения дела этим же или другим судьей. Основанием для отмены заочного решения суда является:

— уважительность причин неявки в судебное заседание ответчика, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду;

— представление ответчиком доказательств, которые могут повлиять на содержание решения суда, либо заявление ответчиком ходатайства об истребовании таких доказательств, если их представление для ответчика невозможно (ч. 3 ст. 334−6 ГПК).

После отмены заочного решения дело рассматривается в общем порядке.

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