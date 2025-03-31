Польша проводит у границы с Беларусью учения
- 31.03.2025, 14:21
Отрабатываются действия специализированных спасательных групп.
В польских гминах Наревка и Михалово, находящихся возле границы с Беларусью, с 31 марта по 2 апреля проводятся национальные учения спасательных служб «Семянувка 2025», сообщило издание Dziennik со ссылкой на информацию правительственного центра безопасности.
К мероприятию привлечено около 200 спасателей из разных провинций, задействовано около 70 машин экстренных служб.
На учениях «отрабатываются действия специализированных спасательных групп, например, водных и водолазных, химико-экологических, высотных, а также взаимодействие с полицией, пограничной службой и армией».