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Польша проводит у границы с Беларусью учения

  • 31.03.2025, 14:21
Польша проводит у границы с Беларусью учения
Фото: charter97.org

Отрабатываются действия специализированных спасательных групп.

В польских гминах Наревка и Михалово, находящихся возле границы с Беларусью, с 31 марта по 2 апреля проводятся национальные учения спасательных служб «Семянувка 2025», сообщило издание Dziennik со ссылкой на информацию правительственного центра безопасности.

К мероприятию привлечено около 200 спасателей из разных провинций, задействовано около 70 машин экстренных служб.

На учениях «отрабатываются действия специализированных спасательных групп, например, водных и водолазных, химико-экологических, высотных, а также взаимодействие с полицией, пограничной службой и армией».

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