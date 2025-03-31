В Кремле прокомментировали «злость Трампа» на Путина 31.03.2025, 14:24

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Песков сослался на «высказывания в пересказе журналистов».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на заявления Дональда Трампа, который заявил, что был «зол» на Владимира Путина.

«Часть упомянутых высказываний была дана в пересказе. Это не были закавыченные цитаты», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что «работа над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием, ведется», но пока «какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были вам сообщить, нет».

По его словам, Кремль продолжает взаимодействие с Вашингтоном, в том числе по восстановлению двусторонних отношений, которые «были нанесены огромный ущерб во время предыдущей администрации».

Напомним, президент США указал, что он «очень зол» на Путина и предупредил о введении вторичных пошлин на всю нефть, поставляемую из России, если он сочтет, что Москва блокирует его усилия по прекращению войны РФ против Украины. По словам Трампа, размер пошлин может достигать 25−50%.

Президент США заявил в интервью NBC News, что его разозлило то, что Путин усомнился в легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я посчитаю, что это вина России… я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — сказал Трамп.

Как отмечает Reuters, после вступления в должность президент США занял более примирительную позицию в отношении России, и это вызвало тревогу у союзников, поскольку Трампа пытается выступить посредником в прекращении войны в Украине. Однако его резкие комментарии в адрес Путина отражают его растущее разочарование тем, что в вопросе прекращения огня отсутствует прогресс.

Пригрозив вторичными пошлинами, Трамп позднее вновь заявил журналистам, что разочарован Путиным и добавил: «Я думаю, мы добиваемся прогресса, шаг за шагом».

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