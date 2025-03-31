19-летний теннисист сенсационно обыграл Джоковича в финале турнира в США 1 31.03.2025, 14:26

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Якуб Меншик

Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Это первый титул чеха Якуба Меншика на уровне ATP.

Чешский теннисист Якуб Меншик стал победителем турнира категории ATP 1000 в Майами, пишет «Зеркало Недели».

В финальном поединке американского Мастерса 19-летний чех, который является 54-м номером рейтинга ATP, встречался со звездным сербом Новаком Джоковичем.

Матч длился 2 часа и 3 минуты, а Меншик одержал победу над пятой ракеткой мира в двух сетах со счетом 7:6, 7:6.

Теннисисты встречались на корте во второй раз. В четвертьфинале турнира ATP в Шанхае Джокович победил в трех сетах.

Для Якуба Меншика это первый в карьере титул на уровне турниров ATP. Благодаря этому успеху чех поднялся на 24-ю строчку мирового рейтинга. 37-летний Джокович провел свой 142-й финал в карьере и упустил возможность выиграть 100-й турнир.

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