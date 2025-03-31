В Жодино эвакуировали сотни школьников из-за пожара 7 31.03.2025, 14:35

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Учитель физкультуры надел противогаз и тушил пламя водой из ведра.

Утром 31 марта в жодинской средней школе № 9 произошел пожар, сработала система оповещения, из здания эвакуировали сотни детей, сообщили в МЧС.

«До прибытия подразделений МЧС в результате сработки речевого оповещения из здания эвакуированы 870 человек, из них 789 учащихся», — сообщили в МЧС.

Пожар произошел в мужском туалете на втором этаже. Дым заметил учитель физкультуры. Он надел противогаз и тушил пламя водой из ведра.

В результате пожара повреждена перегородка. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

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