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В Жодино эвакуировали сотни школьников из-за пожара

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  • 31.03.2025, 14:35
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В Жодино эвакуировали сотни школьников из-за пожара

Учитель физкультуры надел противогаз и тушил пламя водой из ведра.

Утром 31 марта в жодинской средней школе № 9 произошел пожар, сработала система оповещения, из здания эвакуировали сотни детей, сообщили в МЧС.

«До прибытия подразделений МЧС в результате сработки речевого оповещения из здания эвакуированы 870 человек, из них 789 учащихся», — сообщили в МЧС.

Пожар произошел в мужском туалете на втором этаже. Дым заметил учитель физкультуры. Он надел противогаз и тушил пламя водой из ведра.

В результате пожара повреждена перегородка. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

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