Белорусский Гранд-Каньон: в Брестской области есть гигантские 20-метровые водопады
- 31.03.2025, 14:47
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Многие не знали об их существовании.
В Беларуси есть гигантские 20-метровые водопады. Как пишет Blizko.by, о них рассказала блогерша. Пост она выложила в TikTok.
«Раньше я не знала, что в Беларуси есть водопады, а теперь стою у их подножья», – рассказала она. Блогер отметила, что это место называют белорусским Гранд-Каньоном.
Находятся они в Микашевичах, где располагаются гранитные карьеры.
Также блогерша рассказала, что карьеры в Микашевичах – одни из крупнейших в Европе.
@mari_dalinchuk Знали про этот карьер? #беларусь #гранитныйкарьер #микашевичи #belarus #путешествияпобеларуси #тиктоктревел #путешествия ♬ Inspiration Background - Cleric