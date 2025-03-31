Белорусский Гранд-Каньон: в Брестской области есть гигантские 20-метровые водопады 31.03.2025, 14:47

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Многие не знали об их существовании.

В Беларуси есть гигантские 20-метровые водопады. Как пишет Blizko.by, о них рассказала блогерша. Пост она выложила в TikTok.

«Раньше я не знала, что в Беларуси есть водопады, а теперь стою у их подножья», – рассказала она. Блогер отметила, что это место называют белорусским Гранд-Каньоном.

Находятся они в Микашевичах, где располагаются гранитные карьеры.

Также блогерша рассказала, что карьеры в Микашевичах – одни из крупнейших в Европе.

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