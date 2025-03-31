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В Киев прибыли представители 17 европейских стран

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  • 31.03.2025, 14:57
  • 1,648
В Киев прибыли представители 17 европейских стран

И члены Европарламента.

Представители 17 европейских стран и Европарламента 31 марта прибыли с визитом в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Отмечается, что в столицу приехали спикеры и вицеспикер парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, а также.

«Этот визит — сильный символ поддержки, солидарности и доверия. Благодарен коллегам за готовность быть рядом с Украиной», – заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.

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