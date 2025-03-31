В Минске за соблюдением ПДД будет следить искусственный интеллект 31.03.2025, 14:59

Также в столице появятся «медленные зоны» для самокатов.

Искусственный интеллект поможет регулировать выполнение Правил дорожного движения в столице. Об этом рассказал директор одной из кикшеринговых компаний Александр Каледа, сообщают «Минск-Новости».

Кроме того, искусственный интеллект будет контролировать скорость средств персональной мобильности (СПМ) в так называемых «медленных зонах». В Минске уже нельзя разогнаться на арендованном самокате более чем до 25 км/ч — но это еще не все.

Теперь появилось понятие «медленные зоны» — это пешеходные улицы и места большого скопления людей. Здесь скорость СПМ ограничивается 10—15 км/ч, причем ограничение вводится самими устройствами. Они могут не только замедляться, но и полностью останавливаться.

В «медленные зоны» столицы попадает центральная часть города и первое транспортное кольцо по улицам Мельникайте, Сухая, Коллекторная, Свердлова, Ульяновская, Богдановича, Козлова, Сторожевская и проспекту Независимости. В списке также район Комаровского рынка, парки Победы, имени Грековой, Челюскинцев, территории возле крупных торговых центров и ряд других площадок.

Кроме того, теперь пользователь может выбрать один из трех скоростных режимов: «эко» (не более 15 км/ч), «драйв» (до 20 км/ч), «спорт» (максимум 25 км/ч), — пояснил эксперт.

Также действует программа «Антитандем» — она автоматически анализирует и выявляет нарушения при использовании самокатов.

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