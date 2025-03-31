Владимир Фесенко: Скоро мы получим ответ на главный вопрос о Трампе 1 31.03.2025, 14:59

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Владимир Фесенко

Тарифы на нефть — серьезный инструмент давления на Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные тарифы от 25 до 50 процентов на всю российскую нефть, если посчитает, что Москва препятствует его усилиям по прекращению войны в Украине.

Также Трамп заявил, что «установил психологический дедлайн» для Путина. Стоит ли ждать серьезных последствий для РФ после этих заявлений?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Думаю, что ответ на этот вопрос мы получим в ближайшие недели. Если Трамп на самом деле хочет, чтобы даже частичное соглашение о прекращении огня (хотя бы в воздухе) было подписано в ближайшие недели, то он должен получить позитивный ответ от Путина.

Соответсвенно, должна появиться информация о новом раунде переговоров, где должны встретиться делегации трех стран. Ведь желательно подписать какое-то соглашение, а не просто договориться на словах.

Где-то к концу недели мы можем получить информацию о новом разговоре между Трампом и Путиным. И Путин либо согласится, либо не согласится на предложение Трампа о продолжении переговоров о прекращении огня. Если не согласится, тогда Трампу нужно будет подтверждать свои заявления реальными действиями — вводить санкции.

Если же в ближайшую неделю-две не состоятся переговоры, на которых может быть подписано соглашение хотя бы о частичном прекращении огня, тогда Трампу нужно подтверждать свои слова действиями.

Так что ближайшая неделя (максимум две) должны дать нам ответ на этот вопрос: Трамп или всерьез намерен вводить эти санкции, или это только лишь попытка повлиять на Путина.

— Тарифы на нефть — это серьезный инструмент давления?

— Да, это серьезно. Но речь идет о вторичных санкциях. Что имеется в виду: это санкции, которые вводятся против компаний, нарушающих санкционный режим. Например, банк обслуживает какие-то сделки с РФ. Вот тогда США могут ввести против него санкции. В частности, например, запретить ему проводить операции с США.

Это, кстати, очень сильно повлияло на все ведущие банки Турции, Китая. Там обслуживанием сделок с Россией занимается все-таки второразрядные финансовые учреждения. Ведущие банки не хотят конфликтовать с США.

Я слышал мнения экономистов, что это может быть достаточно серьезно. Но механизм важен. Здесь нужно понимать, какой будет механизм, как это будет работать. Пока же это выглядит как очень серьезная угроза, которая, возможно, повлияет на Путина. Повторюсь, в ближайшее время мы должны получить этот ответ. Иначе до 20 апреля, как того хочет Трамп, получить соглашение о прекращении огня просто даже физически не удастся.

— Последовали заявления в отношении Зеленского и сделки по полезным ископаемым. Трамп угрожает серьезными последствиями в отношении Украины. Как будут развиваться события?

— Здесь можно сказать, как будет действовать украинская сторона — гибко. Я образно говорю, что нам надо пропетлять между Трампом и Путиным.

С Путиным легче, его нужно останавливать, с ним мы воюем, и это будет продолжаться дальше. А вот с Трампом надо будет петлять. То есть мы не можем сказать Трампу «нет», потому что это связано с рисками.

Опять может быть приостановлена поставка того оружия, которое в меньших объемах, но идет в Украину еще по решениям экс-президента США Джо Байдена.

Самая большая проблема — приостановка предоставления Украине разведывательной спутниковой информации, а также данных, которые позволяют использовать американское оружие в Украине. Это рискованно для нас. Да, не катастрофично, но ослабит позиции. Поэтому лучше не идти на конфликт с Трампом.

Мы не будем говорить «нет», но мы не может и сказать «да». Ведь в той форме, в которой соглашение представлено, оно для нас неприемлемо. В частности, как сказал Зеленский, мы не можем признать помощь, которая оказывалась Украине бесплатно и бесповоротно долгом.

Мы будем действовать точно также, как действовали в феврале. Тогда первые пять проектов соглашения, которые предлагали Украине тоже были неприемлемыми для нас, и было две недели интенсивных переговоров.

Сейчас большое соглашение с множеством деталей. Уже сейчас известно, что сам формат соглашения о ископаемых не очень корректный. Это коммерческое соглашение, а не межправительственное.

Это уже повод для того, чтобы начинать работу по его изменению. То есть украинская сторона может сказать, мол, мы готовы подписать соглашение, но надо его довести до кондиции, сделать его юридически приемлемым, иначе его сможет оспаривать в судах кто угодно.

Думаю, что уже начинаются переговоры по этому соглашению. Будет идти обмен вариантами, тогда это длилось 2 недели, но тогда было рамочное соглашение на 12-15 страниц, а сейчас — 58 страниц. Времени понадобиться больше.

Думаю, что речь может идти как минимум о нескольких месяцах. К слову, думаю, что будет влиять на работу над этим соглашение и военная ситуация, а также ход переговоров. И то, как будут развиваться отношения Украины с США тоже будет влиять на ресурсное соглашение.

На сегодня явно заметно, что больше заинтересована в этом соглашении администрация Трампа, нежели Украина.

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