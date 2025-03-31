Названы четыре способа продлить здоровые годы жизни 31.03.2025, 15:12

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Иммунолог рассказала о самых важных привычках.

Четырьмя столпами долголетия выступают ранняя диагностика заболеваний, оптимизация сердечно-сосудистого и метаболического здоровья, борьба с воспалениями, а также сохранение когнитивной и физической выносливости. Об этом изданию WellnessPulse рассказала доктор Хелен Мессье, иммунолог и семейный врач из США.

Врач объяснила, что для продления здоровых лет жизни необходимо регулярно отслеживать уровни кровяного давления, сахара и холестерина в крови, вес и объемы тела. Изменения в этих показателях помогут своевременно заметить признаки различных патологий. Также доктор подчеркнула необходимость регулярных диспансеризаций.

«Самые важные привычки — это ежедневная физическая активность, качественный сон, полноценное питание, контроль стресса и регулярное общение. Последовательность во всех этих категориях здоровья имеет накопительный эффект в долгосрочной перспективе», — объяснила врач.

Отмечается, что правильное питание предполагает включение в рацион продуктов с антиоксидантами. Так называют природные вещества, которые защищают клетки от повреждения активными формами кислорода и воспаления в организме. Антиоксидантами богаты чай, кофе, фрукты, овощи, какао и полезные жиры — рыба и орехи.

Для сохранения подвижности и выносливости, профилактики болезней сердца, защиты от ожирения и диабета хорошо подойдут силовые тренировки, ходьба, езда на велосипеде и плавание. Дополнительные занятия йогой также помогут развить гибкость и равновесие. Эти качества особенно важны для пожилых, поскольку именно от них зависит снижение риска падений и переломов.

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