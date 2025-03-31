Литва выставит на аукцион конфискованные машины из Беларуси 1 31.03.2025, 15:19

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Транспортные средства были задержаны в литовском портовом городе Клайпеда в 2023 году.

Литва продаст на аукционе ввезенные из Беларуси грузовики и пожарные машины, которые были конфискованы из-за уклонения от санкций.

Об этом журналистам в понедельник, 31 марта, заявила генеральный прокурор страны Нида Грюнскене, цитирует литовский вещатель LRT.

Грюнскене заявила, что решение о продаже 17 молоковозов и 17 пожарных машин уже принято, и «это решение является окончательным».

«Мы надеемся, что кто-то купит эти транспортные средства и передаст их Украине. Я думаю, что они очень нужны Украине», – добавила она.

Как напомнил вещатель, 17 молоковозов предназначались для Кубы, а 17 пожарных машин должны были добраться до Зимбабве. Транспортные средства были задержаны в литовском портовом городе Клайпеда в 2023 году.

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