ЕРИП вводит изменения для клиентов 31.03.2025, 15:26

Как населения, так и компаний.

В ЕРИП сообщили, что с 1 апреля будет по новому графику работать поддержка пользователей единой системы начислений жилищно-коммунальных услуг — «Расчет-ЖКУ». Это единая общереспубликанская система по учету, расчету и начислению платы за жилищно-коммунальные услуги и пользование жилым помещением, отмечает «Зеркало».

С апреля получить консультацию по техническим и информационным вопросам можно будет в рабочие дни с 08.30 до 17.30 по номеру: 017 215-71-41. «В выходные и праздничные дни сообщить информацию по техническим вопросам работы системы возможно по телефону 017 215-65-65 с 08.00 до 20.00», — сообщает ЕРИП.

Изменения для компаний

Как сообщили журналисту как клиенту в контакт-центре ЕРИП, с 20 марта появились изменения для организаций, которые предоставляют доступ в свои сервисы через межбанковскую идентификационную систему (МСИ).

МСИ — это система для удаленной идентификации клиентов без их личного присутствия и предоставления им услуг с помощью цифровых каналов обслуживания. Она позволяет, единожды пройдя процедуру личной идентификации в одном из банков, получать обслуживание посредством цифровых каналов банков и других участников финансового рынка Беларуси в удобное для клиента время.

Как уточняет ЕРИП, с 20 марта появились изменения для организаций — пользователей МСИ, которым оказывают услуги по верификации данных клиентов. «Дополнена возможность применения для аутентификации (верификации) клиентов биометрические и криптографические способы аутентификации посредством МСИ, — отмечают в ЕРИП. — Также уточнен порядок взаимодействия в части использования биометрических способов аутентификации».

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