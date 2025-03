СМИ: Британские спецназовцы привлекли ЦРУ в эпицентр войны в Украине 31.03.2025, 15:32

Детали секретной операции.

Британские спецназовцы и ЦРУ с первых месяцев войны тайно помогали Украине в стратегическом планировании ударов по российским целям. Уровень их сотрудничества с украинским командованием оказался значительно выше, чем считалось ранее.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Анализируя данные масштабного расследования The New York Times, издание отмечает, что британские военные не только предоставляли разведданные и вооружение, но и непосредственно помогали украинскому командованию планировать удары по ключевым российским целям.

Как Британия и США координировали операции

Еще в первые месяцы полномасштабного вторжения на базе Clay Kaserne в Германии создали секретный центр управления, где работали украинские генералы, американские офицеры и британские спецназовцы. Именно там разрабатывали стратегию военных действий, планировали удары и контролировали логистику поставок оружия.

Великобритания разместила в Украине своих офицеров, что дало ей возможность влиять на принятие решений. По данным журналистов, тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес даже пытался добиться увольнения украинского генерал-майора Андрея Ковальчука из-за его колебаний относительно наступления на Херсонщине.

Несмотря на официальный вывод американских военных из Украины, небольшой группе агентов ЦРУ позволили остаться. Они координировали обмен разведданными, что позволило наносить точечные удары по российским целям. Сначала это были оккупированные территории, а впоследствии – объекты на территории самой России.

Если в начале вторжения поддержка Украины ограничивалась поставками оружия, то к 2024 году американские и британские военные контролировали почти каждый удар по Крыму, от выбора цели до расчета траектории полета ракет.

