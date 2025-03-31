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В Минске асфальт уложили вокруг припаркованного авто

  • 31.03.2025, 15:40
В Минске асфальт уложили вокруг припаркованного авто

Фотофакт.

В Минске на улице рядом с ЖК «Вершина» асфальт уложили вокруг припаркованного возле дороги автомобиля.

Автор фото удивился, почему машину не забрал эвакуатор. Весьма вероятно, что, если с владельцем легковушки не удастся связаться, ее просто передвинут на участок, где асфальт уже уложен, отмечает «Онлайнер».

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