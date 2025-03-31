закрыть
31 марта 2025, понедельник, 17:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия безропотно ложится под нового гегемона

1
  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 31.03.2025, 15:53
  • 4,234
Россия безропотно ложится под нового гегемона

Путин действует в точности как китайский агент.

Российский дальнобойщик рассказал о засилье китайских перевозчиков, которые стремительно забирают под себя рынок перевозок в РФ.

По его словам, грузовики на китайских номерах не получают никакие штрафы, когда попадают на камеры, не платят налогов, хотя ездят перегруженными и разбивают дороги. Это позволяет им получать преимущество перед россиянами.

У дальнобойщиков из стран Запада ранее не было таких привелегий в России, которые теперь есть и китайцев. Фактически, рынок перевозок властями РФ отдается им.

Да, и это тоже плата за дедушкины военные авантюры и захваченные развалины. Россия безропотно ложится под нового гегемона. Не знаем, является ли Путин китайским агентом, но действует он в точности как китайский агент.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип