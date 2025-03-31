Россия безропотно ложится под нового гегемона1
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 31.03.2025, 15:53
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Путин действует в точности как китайский агент.
Российский дальнобойщик рассказал о засилье китайских перевозчиков, которые стремительно забирают под себя рынок перевозок в РФ.
По его словам, грузовики на китайских номерах не получают никакие штрафы, когда попадают на камеры, не платят налогов, хотя ездят перегруженными и разбивают дороги. Это позволяет им получать преимущество перед россиянами.
У дальнобойщиков из стран Запада ранее не было таких привелегий в России, которые теперь есть и китайцев. Фактически, рынок перевозок властями РФ отдается им.
Да, и это тоже плата за дедушкины военные авантюры и захваченные развалины. Россия безропотно ложится под нового гегемона. Не знаем, является ли Путин китайским агентом, но действует он в точности как китайский агент.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»