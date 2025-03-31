Новый глава Минэнерго сказал про строительство второй АЭС в Беларуси

Новый глава Минэнерго сказал про строительство второй АЭС в Беларуси8
- 31.03.2025, 15:52
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Мороз сделал первое заявление после назначения.
Новый министр энергетики Беларуси Денис Мороз сделал первое заявление после назначения во время кадрового дня, который провел Лукашенко 31 марта, и сказал про строительство второй АЭС в Беларуси, сообщает БелТА.
Мороз, говоря про основные задачи, которые стоят перед ведомством, заметил:
- Ставим перед собой задачу - обсуждение и представление доклада о строительстве второй белорусской атомной электростанции.
Новый министр энергетики, отвечая на вопрос, на каком этапе сейчас находятся переговоры по возможному строительству еще одной АЭС в Беларуси, сказал, что разговор об этом состоялся на уровне правителей Беларуси и России во время официального визита Лукашенко в РФ.
- Действительно, эта тема очень плотно обсуждается в настоящий момент на самом высоком уровне и сейчас идет подготовка к тому, чтобы провести уже технические переговоры о том, какие параметры, какая стоимость, на каких условиях возможна реализация этого объекта, - пояснил новый министр энергетики Беларуси.