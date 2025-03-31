Какой будет погода в первые дни апреля 31.03.2025, 16:01

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Ожидаются сильные дожди.

1 апреля погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта. Облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, днем по юго-востоку республики ожидаются сильные дожди, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-восточный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем составит от +8°С по юго-востоку до +16°С по северо-западу. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

2 апреля ночью в основном по юго-восточной половине, днем по юго-востоку республики погоду будет определять фронтальный раздел; по северо-западу, а днем и в центральных районах скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность.

Ночью и утром в основном по юго-восточной половине республики пройдут дожди, местами сильные дожди. Днем преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем будет от +10°С по юго-востоку до +18°С по юго-западу Беларуси.

3 апреля погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +12..+19°С.

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