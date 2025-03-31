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Король Британии возвращается к исполнению обязанностей

  • 31.03.2025, 16:20
Король Британии возвращается к исполнению обязанностей

Чарльз III на прошлой неделе попал в больницу.

Король Великобритании Чарльз III на этой неделе возвращается к исполнению государственных обязанностей после того, как на прошлой неделе он ненадолго попал в больницу из-за побочных эффектов от лечения рака.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию от информированного собеседника.

76-летний король Британии проходит курс лечения с тех пор, как в феврале прошлого года у него диагностировали рак.

В четверг, 27 марта, у него произошел, по словам собеседников, «небольшой сбой в работе», что означало, что он был госпитализирован на короткий период.

Вследствие этого, он был вынужден отменить некоторые запланированные мероприятия в конце недели.

По словам собеседника, после выходных в своем имении Хайгроув на западе Англии король в понедельник, 31 марта, направлялся в Виндзорский замок, где готовился к обычной рабочей неделе.

В то же время он добавил, что несколько встреч были перенесены накануне его государственного визита в Италию, который состоится на следующей неделе.

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