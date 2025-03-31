Стало известно, сколько платят матери Николая Лукашенко за работу в «лечкомиссии» 8 31.03.2025, 16:22

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Абельская уже 16 лет руководит РКМЦ.

Ирина Абельская, предполагаемая мать Николая Лукашенко, уже 16 лет руководит Республиканским клиническим медицинским центром, который находится в ведомстве управделами Лукашенко. В народе эта клиника известна как лечкомиссия. «Бюро» выяснило, какую заработную плату Ирине Абельской начисляют в клинике для белорусской «элиты».

Уроженка Бреста Ирина Абельская — личность в Беларуси известная. Ранее она была личным врачом Лукашенко. Предположительно, она мама младшего сына политика Николая. Сейчас женщина руководит лечкомиссией, а в 2020-м приложила руку к созданию элитной гимназии в Дроздах. Недавно она и вовсе начала делать карьеру в политике — попала в «совет республики».

В 2018 году коллектив лечкомиссии переехал в новое ультрасовременное здание в Ждановичах, на строительство которого потратили 100 миллионов долларов из белорусского бюджета. Однако несмотря на то, что медицинский центр строился за государственные средства, бесплатно в нем обслуживают только чиновников, а вот простых граждан — исключительно за деньги.

Представитель независимой инициативы «Белые халаты» объяснил, что по статусу это учреждение приравнивается к республиканскому научно-практическому центру (РНПЦ).

«РНПЦ — это последний, самый высокий уровень [в системе оказания медпомощи]: в этом учреждении должны концентрироваться самые передовые технологии, самые квалифицированные люди, и в отличие от обычной больницы они нацелены на то, чтобы бороться с наиболее сложными случаями. По такому принципу организованы все РНПЦ, кроме одного — управделами [Лукашенко]. Эта организация создана не для того, чтобы заниматься проблемами какой-то конкретной отрасли в здравоохранении и в медицине, а для чиновников. По сути она является многопрофильным учреждением, которое выполняет функцию и поликлиники, и стационара для определенной категории граждан. РНПЦ построен на деньги налогоплательщиков. Поэтому сам факт существования такого учреждения вызывает вопросы».

Как выяснило «Бюро», в 2022 году начисленная зарплата руководительницы лечкомиссии, с которой уплачивались налоги и взносы, планомерно росла от 4,7 до 8,2 тысячи белорусских рублей, и за год Абельской насчитали почти 81,6 тысячи белорусских рублей. За 2023 год ее заработная плата брутто составила 94,7 тысячи белорусских рублей. В 2024 году тенденция к росту заработка у женщины сохранилась. Объем ставки главного врача достиг 11,7 тысячи белорусских рублей. За 9 месяцев Ирине Абельской начислили более 82 тысяч белорусских рублей.

«Белые халаты» побеседовали с главврачом одного из частных белорусских медицинских центров, который также работал на руководящих должностях и в государственной медицине, и узнали, насколько заявленная зарплата Ирины Абельской соответствует уровню в других медицинских учреждениях страны:

«РНПЦ в стране всего 17 штук, и это действительно руководители высокого уровня. Директора РНПЦ — это штучные специалисты для страны, которые должны являть олицетворение всей медицинской науки, выполнять очень здорово представительскую функцию, знать языки, должны быть учеными и лидерами мирового уровня. Поэтому для них такая зарплата звучит вполне адекватно. Более того, такую зарплату могут получать (могли, по крайней мере, раньше) директора частных медцентров. Проблема лишь в том, что Абельская не соответствует по уровню своих компетенций занимаемой должности».

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