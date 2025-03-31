СМИ: Украина и США провели первый большой разговор о новом варианте сделки по недрам

СМИ: Украина и США провели первый большой разговор о новом варианте сделки по недрам1
- 31.03.2025, 16:29
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Работа между командами с участием юристов продолжается.
Украина и США провели первый длительный разговор касательно нового варианта соглашения о добыче полезных ископаемых. Инициатором диалога стала американская сторона.
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на собеседника в Офисе президента Украины.
Отмечается, что разговор состоялся 28 марта. По словам собеседника издания, работа между командами с участием юристов продолжается.
- Украина готова продолжать работать над ней сделкой, - сказал журналистам источник в ОП.