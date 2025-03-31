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Необычно широкий смартфон Huawei стал хитом у пользователей

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  • 31.03.2025, 16:38
  • 1,226
Необычно широкий смартфон Huawei стал хитом у пользователей

Huawei Pura X выделяется соотношением сторон 16:10, что делает его ближе к планшету, чем к обычному телефону.

30 марта в продажу поступил Huawei Pura X – необычная смартфон-раскладушка, которая превращается в мини-планшет с соотношением сторон 16:10. Как сообщают китайские СМИ, новинка вызвала настоящий фурор на местном рынке.

За первый день было продано более 100 000 единиц Huawei Pura X, которые в Китае стоят от 7499 юаней. Причем некоторые пользователи подтвердили, что не смогли получить новинку в день релиза. Таким образом, весь первый тираж был распродан.

Huawei Pura X стал первым в мире складным смартфоном в новом форм-факторе с соотношением сторон 16:10, что делает его ближе к планшету, чем к обычному телефону. Основной дисплей имеет диагональ 6,3 дюйма, внешний – 3,5 дюйма. По словам компании, это наиболее удобный формат для повседневного использования.

Также у него до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ флеш-памяти, батарея емкостью 4720 мАч, поддержка спутниковой связи и тройная камера на 50+50+40 Мп с телеобъективом и ультрашириком. Помимо стандартных ИИ-функций, Pura X также получил систему ИИ-отслеживания глаз – можно прокручивать интерфейс при помощи движения глаз.

Будет ли новинка продаваться на глобальном рынке – неизвестно. К слову, складывающийся втрое смартфон Huawei добрался до Европы спустя пол года после дебюта в Китае.

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