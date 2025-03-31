«Это унизительный факт для Российской Федерации» 1 31.03.2025, 17:09

Зачем Ким Чен Ыну альянс с Путиным.

Северная Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика, КНДР) усиливает военную помощь России, отправляя ей своих солдат, ракеты, артиллерию и боеприпасы. Военнослужащие КНДР, которых РФ задействовала в боевых действиях в Курской области, несут большие потери, но Кремль требует еще больше. Почему лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ищет сотрудничества с российским диктатором Владимиром Путиным, разбирался FREEДОМ.

Только за первые два месяца 2025 года КНДР отправила в Россию по меньшей мере 3 000 солдат для участия в войне против Украины, сообщает Yonhap. Они, очевидно, должны частично восполнить потери северокорейских войск.

«Из примерно 11 000 северокорейских солдат, отправленных в Россию, 4 000 получили ранения. По всей видимости, около 3 000 или более были дополнительно отправлены в январе и феврале», — пишет издание.

По информации разведки Южной Кореи, Пхеньян продолжает поставлять Москве ракеты, боеприпасы и артиллерию. Речь идет, в частности, о значительном количестве баллистических ракет малой дальности. Из Северной Кореи в Россию также отправили около двухсот двадцати единиц 170-миллиметровых самоходных гаубиц и 240-миллиметровых ракетных установок.

В Сеуле считают, что углубление военного сближения Северной Кореи и России может привести к тому, что Москва передаст Пхеньяну передовые военные технологии в обмен на развертывание войск. Похоже, что эти опасения уже оправдываются.

В феврале 2025 года стало известно о том, что Северная Корея совместно с Россией наладила выпуск ударных беспилотников, а 27 марта Ким Чен Ын приехал посмотреть на испытания разведывательных БпЛА и дронов-камикадзе. Диктатор заявил, что их производство должно стать массовым.

«На испытаниях была доказана инновационная производительность нового типа стратегического разведывательного беспилотника, способного отслеживать и контролировать различные стратегические цели и действия войск противника на земле и на море. И продемонстрирована поражающая способность дронов-самоубийц, которые могут использоваться для различных тактических атак», — сообщает агентство KCNA.

Привлечение к войне России против Украины солдат Северной Кореи — это очередной индикатор снижения боеспособности российской армии. Впрочем, для КНДР — отличная возможность получить реальный боевой опыт в современной войне, считает начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«В принципе это унизительный факт для Российской Федерации, для страны с претензиями на мировое лидерство. Или, как минимум, для второй по силе армии мира. Это унизительно. Но реалии таковы, что на это им пришлось пойти. Для северных корейцев здесь как раз все хорошо, потому что они — основные бенефициары в этом процессе. Их армия получает боевой опыт, которого не было с 50-х годов на самом деле. И их применение после подготовки в России показало, что это просто ужас. То есть они были не готовы ни к чему в нынешних реалиях», — сказал он.

За это время военные из Северной Кореи не только получили реальный боевой опыт, но и смогли усовершенствовать свое вооружение, рассказали в украинской разведке.

«Они вернутся назад, они начнут переучивать свою армию. Это раз. Второе: они обкатали здесь свое вооружение в самых ожесточенных боях. И самый интересный факт, на котором я бы хотел остановиться — это использование северокорейских баллистических ракет типа КN-23. Вот первое ее применение показало абсолютное отсутствие точности попадания. То есть были отклонения в полтора и более километров. Российские специалисты поработали с их специалистами на заводах, переделали, модернизировали. И теперь эти ракеты попадают в цель», — отметил Буданов.

В Минобороны Украины считают, что укрепление военного сотрудничества КНДР и России в разных секторах, включая технологии, науку и промышленность, будет иметь серьезные последствия для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

К примеру, модернизированные северокорейские баллистические ракеты, которыми Россия обстреливает Украину, могут теперь представлять угрозу для безопасности Южной Кореи и Японии.

Кроме того, в разведке Южной Кореи сообщили, что КНДР готовится к запуску нового военного спутника. В Сеуле не исключают провокаций со стороны Пхеньяна, включая запуски гиперзвуковых и межконтинентальных баллистических ракет.

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